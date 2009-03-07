Газопроводи в обхід України протирічать... законам економіки?

Росії потрібно стратегічно домовитися з Україною про транзит газу, а не будувати обхідні газопроводи.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив російський опозиціонер, директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

«Я особисто вважаю, що потрібно шукати стратегічні домовленості з Україною про умови не просто транзиту газу, а й збільшення об`ємів його прокачування», - сказав В.МІЛОВ.

Він зазначив, що йдеться про будівництво перемички Богородчани-Ужгород.

«Економіка говорить, що транзит газу набагато дешевше забезпечити українською територією», - сказав експерт, додавши, що кратно дешевше побудувати також другу чергу газопроводу Ямал-Європа через Білорусь і Польщу.

Водночас, на думку В.МІЛОВА, російське керівництво відкидає дешеві та ефективні проекти, приносячи їх у жертву Північному та Південному потокам з незрозумілими перспективами.

«Це йде в розріз з об`єктивними законами економіки. Я абсолютно не вважаю Україну нездатною домовитися. Хоча, безумовно, Україна - жорсткий переговорний партнер – з нею важко мати справу. Але можна», - сказав він.

За його словами, Україна при Президенті Леоніді КУЧМІ була набагато складнішим переговорним партнером.

«Так ось, за нинішнього керівництва договороспроможність України дуже підвищилася. Незважаючи на політичні труднощі в Україні, розмовляти з Віктором ЮЩЕНКОМ і Юлією ТИМОШЕНКО простіше, аніж з Л.КУЧМОЮ», - упевнений експерт.

В.МІЛОВ нагадав, що вартість Південного та Північного потоків становить «непристойно високі цифри». Зокрема, щодо першого газопроводу заявлено до 24 млрд. євро, щодо другого – офіційні 7,4 млрд. євро. «Але насправді зрозуміло, що він буде дорожчим - його вартість підвищують нові екологічні вимоги. Думаю, це буде не менш як 15 млрд. євро», - сказав він.

Експерт упевнений, що залучити такі суми буде дуже складно. «Наприклад, Північний потік, очевидно, «підвис» за фінансуванням. Приблизно 70% грошей планувалося залучити за рахунок кредитів, які зараз, в умовах глобальної кредитної кризи, отримати дуже непросто», - сказав В.МІЛОВ.

Він зазначив, що компанія Nord Stream AG планувала ще 2008 року укласти угоди про надання позик для фінансування будівництва, але наприкінці року фінансовий директор Nord Stream оголосив, що зондування фінансового ринку почнеться тільки 2009 року, надходження коштів очікуються тільки в другій половині року.

Крім того, наголосив експерт, виникнуть серйозні проблеми через те, що банки, які зазвичай давали гроші «Газпрому», дуже постраждали від кризи. Зокрема, Dresdner Bank, який розглядали одним з основних кредиторів проекту, показує погані результати. Інший потенційний кредитор - голландський банк ABN Amro - був куплений Royal Bank of Scotland, який перебуває у складному становищі та викуплений урядом Великої Британії для порятунку від банкрутства.

«Велике питання, хто і як даватиме «Газпрому» гроші – в результаті Північний потік підвис», - сказав В.МІЛОВ.

На його думку, якщо з приводу Північного потоку домовляться про проходження через фінські та шведські води, фінансування його введення в дію можна чекати не раніше 2012 року, а введення в експлуатацію Південного потоку – не раніше 2015 року. «Хоча другий газопровід, найімовірніше, не буде побудовано взагалі», - сказав експерт.