Нові санкції США як примус Росії до миру

Якщо президент США Дональд Трамп підпише законопроект про запровадження нового пакету санкції проти Росії до зустрічі з президентом Порошенком, це буде дуже серйозним і важливим сигналом. Тоді можна буде зрозуміти, яким буде спільний знаменник цієї зустрічі.

Чим взагалі хороші ці санкції? Тим, що вони «вмонтовані» у документ, у якому йдеться не тільки про Україну, ним піднімаються інші безпекові проблеми.

Головним завданням візиту президента України до Штатів буде спробувати зв’язати питання України з глобальною системою безпеки, тобто щоб українські інтереси співпали з інтересами США. Якщо вдасться це зробити, ми зможемо говорити, що американці нас підтримують. Адже для будь-якої країни основними і першочерговими є її власні інтереси. Тож для того, аби нам хтось допомагав, треба, щоб їх інтереси співпали з нашими, або хоча б узгоджувалися.

Нинішній стан речей та слідування Мінським домовленостям — це і мир, і війна водночас.

Нинішній пакет санкцій якраз і дає плацдарм, точку опори, щоб рухатися саме в цьому напрямку. Бо, на моє глибоке переконання, нинішній стан речей та слідування Мінським домовленостям — це і мир, і війна водночас. Завдяки Мінським домовленостям припинилися активні бойові дії, але все одно гинуть люди — і військові, і мирне населення, тож миру ці домовленості так і не принесли. І вони не є вирішенням проблеми війни з Росією.

Нам потрібно рухатися до миру, всіма можливими засобами примусити Росію до миру. А для того, щоб його укласти, нам потрібно перейти на інший рівень вирішення цієї проблеми (вищий рівень — це система глобальної безпеки), саме тоді буде сформований потрібний формат.

Я вважаю хибним говорити про необхідність запровадження нового формату врегулювання ситуації, але при цьому не формулювати новий порядок денний. Він має формулюватися так, щоб завершення війни України та Росії розглядалося як частина глобальної безпеки, одночасно з проблемою втручання Росії в сирійські справи та проблемою Росії в Ірані. Тобто потрібно не вирішувати окремо проблему війни в Сирії, окремо проблему в Ірані, а все в комплексі, в тому числі з українським питанням. Тому ці питання потрібно пов’язати, аби стало очевидним, що встановлення глобального миру у світі, в тому числі, залежить від встановлення миру в Україні.

Для Росії запровадження такого пакету санкцій — дуже відчутний крок.

Нові санкції, якщо будуть запроваджені, так чи інакше змусять Росію вдатися до дій - адекватних або неадекватних. І від цього вже буде залежати те, в якому напрямку буде розвиватися ситуація. Але чим більше буде таких майданчиків, які даватимуть змогу тиснути на Росію в різних сферах, тим ефективніше. Бо якщо здійснювати тиск суто дипломатичним, політичним або військовим шляхом, питання війни та миру з Росією так і лишатиметься невирішеним. Має бути комплексний підхід. І ці санкції є складовою такого комплексного підходу.

Для Росії запровадження такого пакету санкцій — дуже відчутний крок. До того ж, зроблений на тлі знакового моменту — вперше посольство США не привітало Росію з днем незалежності 12 червня.

Тепер питання в тому, підпише чи не підпише Трамп цей законопроект про новий пакет санкцій. Не підписати буде важко. Адже у Сенаті це рішення ухвалено практично одноголосно — 97 сенаторів проголосували «за», водночас «проти» висловилися лише двоє. Враховуючи це, зрозуміло, що будь-яке вето буде подолано. Трампу треба бути, м’яко кажучи, недалекоглядним політиком, щоб ветувати таке рішення.

Але, в будь-якому разі, ця ситуація вже створила дуже знакові сигнали напередодні зустрічі Трампа і Путіна в липні. З точки зору дипломатії, це означає, що вже почався переговорний процес між Росією та США. І якщо Трамп підпише цей документ, то він приїде на зустріч із Путіним уже із певним планом і сильною позицією, яка вигідна Україні.

Треба почекати…

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій