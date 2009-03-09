Литвин: Україна не може виконати всі рекомендації МВФ

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що за сьогоднішніх реалій в Україні не можна виконати всі умови Міжнародного валютного фонду для подальшої співпраці з цією організацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи на Черкащині.

«Є ряд рекомендацій Міжнародного валютного фонду, які, очевидно, не можуть бути реалізовані в осяжній перспективі Україною», - сказав В.ЛИТВИН. Зокрема, за його словами, це стосується підвищення кожного року пенсійного віку, підвищення тарифів на ЖКП.

В.ЛИТВИН пояснює це тим, що необхідно враховувати рівень матеріально-соціального забезпечення та економічну ситуацію. «Тому нам треба виходити із того, що потрібно зробити, щоб ми передбачувано розвивалися, і тоді з нами будуть співпрацювати”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні поточного року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи не надання Україні другого траншу.

В лютому керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

27 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова ВР Володимир ЛИТВИН домовилися підготувати спільний документ до МВФ щодо подальшої співпраці.

У МВФ в свою чергу повідомили, що готові надати другий транш кредиту навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету, але Україна повинна отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.