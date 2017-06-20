МЗС рекомендує українцям реєструватися під час поїздок у Росію на Кубок конфедерацій

Російська Федерація ввела обов'язкову норму про обов'язкове взяття на облік іноземців, які прибувають на Кубок конфедерацій-2017 в період з 1 червня по 12 липня, у зв'язку з чим Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям реєструватися у відповідних органах МВС Росії. Про це в Facebook повідомляє прес-служба МЗС України.

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"Російська Федерація ввела обов'язкову норму про взяття на облік іноземців, які прибувають на територію міст Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочі в період з 1 червня по 12 липня 2017 під час проведення Кубка конфедерацій-2017, протягом однієї доби з моменту їх прибуття", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ця норма також буде діяти під час проведення в Росії Чемпіонату світу з футболу-2018. МЗС рекомендує українцям реєструватися у відповідних територіальних органах Міністерства внутрішніх справ РФ.

Нагадаємо, що Росія ввела тимчасову норму про обов'язкову реєстрацію іноземців.