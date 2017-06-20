Фальсифікація рішення про підвищення цін на електрику: нардепи звернулись до Порошенка та правоохоронців (заява)

Нардепи написали заяву президенту та правоохоронним органам із проханням розібратись із фальсифікацією рішення про підвищення цін на електроенергію. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Вікторія Войціцька. Вона заявила, що голова НКРЕКП Д. Вовк та Член Комісії - В.Євдокімов під час засідання декілька разів повторили, що підвищення оптової ринкової ціни у порівнянні з січнем-березнем (1 кварталом) не буде.

«Вже на наступний день відбулась магічна трансформація та виходить Постанова НКРЕКП за підписом голови Комісії Д.Вовка, де вказано про зростання оптової ринкової ціни з 1 липня на 1,8%. В цифрах - наслідком такого рішення НКРЕКП - є мільярди гривень додатково сплачених покупцями електроенергії, які відповідно будуть надходити тепловій генерації (75% володіє ДТЕК Р. Ахметов)», - написала Войціцька.

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Парламентар наголосила, що це вперше за всю історію регулятора, коли фінальне опубліковане рішення відрізняється від того, що було проголосоване на відкритому засіданні.

«Такі приховані підвищення цін, які регулятор не наважується озвучити у ході відкритого засідання НКРЕКП, не тільки повністю підривають довіру до регулятора та тарифоутворення, але і мають ознаки кримінального правопорушення а саме, ст. 364 (Зловживання владою), ст. 366 (Службове підроблення)», - написала депутат.

Як повідомляв УНІАН раніше, оператори енергоринку попереджають про можливе здорожчання електроенергії через зміни у ціноутворенні на Оптовому ринку електроенергії України після прийняття Нацкомісією (НКРЕКП) постанов, що мають на меті здешевлення експорту електроенергії за рахунок подорожчання електрики для населення та підприємств всередині країни. Про це говориться у листі Української асоціації незалежних постачальників електроенергії (АНПЕ) до Петра Порошенка.

"...Україна отримає негативні наслідки як для ринку електричної енергії, так і для всієї економіки країни. Збільшення тарифів для кінцевих споживачів електричної енергії. Здешевлення електричної енергії, що експортується іноземним підприємствам, за рахунок здорожчання електроенергії для постачальників всередині України та підняття тарифів для підприємств та населення України. Виникнення дефіциту електроенергії та потужності у період пікових навантажень", - йдеться у листі.

Зазначається, що причиною цього стане посилення монопольного становища обленерго на ринку електроенергії після прийняття даних постанов, оскільки вони отримають значні переваги порівняно з незалежними постачальниками через унеможливлення конкуренції між ними.