Українці проголосують за вступ України до НАТО?

Експерти прогнозують, що за 2-3 роки проведення інформаційної кампанії українці проголосують за вступ України в НАТО.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор Всеукраїнської соціологічної служби Микола МИХАЛЬЧЕНКО, посилаючись на результати відповідного соціологічного дослідження.

«Якщо провести нормальне інформування про політику, цілі НАТО, інформувати про діяльність Альянсу, то через 2-3 роки спокійно в Україні можна провести референдум про вступ до НАТО», - сказав М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Він підкреслив, що громадська думка вже вагається і якщо дати населенню позитивні аргументи, вона погодиться.

Він також зауважив, що а разі проведення референдуму сьогодні з питань вступу України до НАТО, 9,5% громадян проголосували б однозначно за вступ, 14,9% - скоріше за, ніж проти, водночас однозначно проти – 21,7%, а скоріше проти, ніж за – 36,9%. Крім того не змогли відповісти на запитання 16,9%.

Крім того М.МИХАЛЬЧЕНКО підкреслив, що з весни цього року кількість прибічників вступу до НАТО зросла на 5-7%. Він констатував, що найбільш високий рівень поінформованості та підтримки вступу до Альянсу спостерігається у військових Міноборони та представників інших силових структур. За його словами, зростання підтримки Альянсу спостерігається серед інтелігенції, яка найбільше поінформована. Водночас найбільш негативно до вступу до Альянсу ставляться мешканці сіл та міст обласного підпорядкування.

«В українському селі живуть радянські міфи», - підкреслив М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Він також констатував, що старші люди негативно сприймають Альянс. «Якщо молодь не прийде на референдум, за неї її майбутнє виберуть люди, які живуть минулим», - підкреслив М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Крім того він констатував, що незважаючи на те, що країни – члени Альянсу - витратили мільйони доларів і євро на інформування українців, ця робота була неефективною, оскільки кошти отримували організації, які в народі називаються «грантоїдами» - вони брали кошти, а необхідну роботу фактично не проводили.

У свою чергу директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної служби Борис САГАЛАКОВ зробив висновок, що не зважаючи на бездарну інформаційну політику влади, яка оголосили пріоритетом вступ до НАТО та Європейського Союзу, підтримка населення досить висока. Він наголосив, що серед українців вже сьогодні підтримують вступ України в НАТО 27,5%, а серед росіян – 13,8%, водночас проти вступу до НАТО на сьогодні 53,3%, а серед росіян – 79,9%.

Опитування проводилось у всіх областях України з 15 вересня по 3 жовтня, було опитано 2 тис. 500 респондентів. Можлива похибка 2%.