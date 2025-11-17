На півночі області очікується мокрий сніг.

В Одесі очікуються небезпечні погодні явища – на Чорному морі буде шторм, пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Про це повідомила пресслужба мерії міста з посиланням на синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Зокрема, попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одесі. Вночі 18 листопада очікуються пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

"Одеська мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", - наголошують у міській раді.

Людей просять не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів. Крім того, зазначається, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою - через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Як додають у мерії, є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

"І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", - підкреслюють у пресслужбі.

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів також розповіли, що в результаті розвитку активних атмосферних процесів над Європою, протягом наступних 5 діб на Одещині та вздовж морського узбережжя очікуються нестійкі погодні умови. Зокрема, прогнозуються дощі, 19 листопада на півночі області опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер буде, за словами синоптиків, подекуди поривчастий. Температура вночі 5-10°, вдень 10-15° тепла, морської води 12-13°.

"Значне хвилювання моря, надалі легке", - констатують у Гідрометцентрі.

Повінь в Одесі

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня сталася аномальна злива, через яку підтопило все місто, у деяких місцях рівень води на вулицях сягнув кількох метрів. У результаті негоди загинуло щонайменше 9 людей, у тому числі дитина – городяни захлинулися у воді. Сотні будинків були пошкоджені, потонули десятки автомобілів, власникам яких довелося кинути машини на дорогах, щоб врятуватися.

Майже через місяць, 28 жовтня, вже колишній мер Одеси Генадій Труханов отримав підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей. Крім нього, фігурантами справи стали ще восьмеро осіб - два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства тощо.

