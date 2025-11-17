Мова може йти про розмір часток у держкомпаніях до 30%.

На тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці в уряді запропонували приватизувати частку акцій НАЕК "Енергоатом".

Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, це дозволило б суттєво покращити корпоративне управління в цій компанії. Про це він сказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки, передає кореспондент УНІАН.

"Найбільш дієва реформа, яка може бути, – це приватизація всього, що можливо. Стосовно цього підприємства ("Енергоатом" – УНІАН), якщо буде приватизація частки цього підприємства, то це дозволить суттєво покращити корпоративне управління", – сказав Соболев.

За його словами, мова може йти про розмір приватизації часток у держкомпаніях в 10%, 20% або 30%.

"Період, коли наглядова рада може не приймати рішення, максимально скоротиться, бо буде хтось, хто відповідає дуже великими грошима за це все", – зазначив міністр.

У соцмережах ширяться думки політологів та різного калібру експертів, що одним із мотивів поточного скандалу було створити умови для продажу усього або частки "Енергоатому" "потрібним людям".

На думку конспірологів, така угода також могла б фінансово підстрахувати Україну у 2026 році на випадок пробуксовки "репараційного кредиту", який досі перебуває на паузі через опозицію Бельгії та окремих країн-членів ЄС, які досі не наважуються використовувати заморожені російські активи, і яким справа "Мідаса" підкинула додаткові аргументи.

Корупція в "Енергоатомі" – що відомо

10 листопада НАБУ та САП провели операцію під назвою "Мідас" із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. У НАБУ тоді зазначили, що в корупційній схемі були задіяні високопосадовці, політики та бізнесмени. Через цю схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом".

Пізніше антикорупційний орган оприлюднив частину записів у цій масштабній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

За цією схемою злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

14 листопада президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

