Самотній вовк помре, але зграя виживе: з'явився другий трейлер 7 сезону "Гри престолів" (відео)

20:15, 21 червня 2017
Політика
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Прем'єра нового сезону «Гри престолів» відбудеться 16 липня.

Джон Сноу закликає клани Вестерос об'єднатися / скріншот

Телеканал HBO випустив другий трейлер сьомого сезону серіалу «Гри престолів». Ролик присвячений висадці Дейенеріс Таргаріен в Королівській гавані і битві з білими ходоками на півночі.

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Джон Сноу закликає клани Вестерос об'єднатися проти спільного ворога. В кінці ролика за кадром звучать слова Санса Старк: «Піде сніг. Підніметься білий вітер. Самотній вовк помре, але зграя виживе».

Прем'єра нового сезону «Гри престолів» відбудеться 16 липня.

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Теги: #Гра престолів