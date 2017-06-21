Самотній вовк помре, але зграя виживе: з'явився другий трейлер 7 сезону "Гри престолів" (відео)

Телеканал HBO випустив другий трейлер сьомого сезону серіалу «Гри престолів». Ролик присвячений висадці Дейенеріс Таргаріен в Королівській гавані і битві з білими ходоками на півночі.

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Джон Сноу закликає клани Вестерос об'єднатися проти спільного ворога. В кінці ролика за кадром звучать слова Санса Старк: «Піде сніг. Підніметься білий вітер. Самотній вовк помре, але зграя виживе».

Прем'єра нового сезону «Гри престолів» відбудеться 16 липня.