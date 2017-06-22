Порошенко повідомив, що його зустріч з Макроном запланована на 26 червня у Парижі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном запланована на 26 червня у Парижі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском сьогодні в Брюсселі.

«На 26 (червня – УНІАН) ми отримали запрошення відвідати Париж і зустрітися з президентом Макроном», - заявив він.

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«Ми дякуємо йому за перший крок, за дуже відповідальну про європейську позицію», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко анонсував телефонну розмову лідерів країн «нормандського формату» наступного тижня.

У свою чергу, президент Франції Емануель Макрон заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо конфлікту в Україні відбудеться до саміту країн "Великої двадцятки", який пройде 7-8 липня у Німеччині.