Туск: Україна має право очікувати від ЄС на більше, бо заплатила за успіхи працею і навіть кров'ю

Президент Європейської Ради Дональд Туск наголошує, що Україна має право очікувати від Європейського Союзу на більше, адже заплатила за усі свої успіхи важкою працею і навіть кров'ю.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі.

Він привітав главу Української держави і український народ з тим, що "попри драматичні обставини і різні перешкоди, незважаючи на війну на сході України, ви змогли отримати безвізовий режим".

Також президент Європейської Ради подякував за проєвропейську рішучість і мужність, з якою Україна захищає незалежність своєї держави.

"За всі свої, навіть найменші успіхи, вам довелося заплатити важкою працею, і також, на жаль, кров'ю. Ви нічого не отримали задарма. Ви заслужили все, чого досягли. І саме тому так багато нас тут в Європі захоплюються вами і підтримують вас, хоча я знаю, що цього не завжди достатньо. Ви маєте право очікувати на більше. Ви також маєте право пишатися собою", - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

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Очікується, що президент проведе зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів Євросоюзу.

Крім цього, Порошенко візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання і конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Також Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.