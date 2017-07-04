РНБО наступного тижня може розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу – Геращенко

Наступного тижня може відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься повний текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що «філософія» законопроекту про реінтеграцію — повернення Донбасу, його деокупація та демілітаризація.

“За моєю інформацією, наступного тижня може відбутися Рада нацбезпеки і оборони, де має бути розглянуто вже такий повний текст закону. Ми також його продискутуємо на нашій неформальній мінській платформі в парламенті”, - повідомила Геращенко.

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На питання, чи можна очікувати розгляду цього законопроекту наступного пленарного тижня (11-14 липня), який є останнім на поточній сесії парламенту, вона зауважила, що розгляд документа відбудеться після подання його до ВР.

“Коли автор подасть цей законопроект - тоді Верховна Рада буде приймати рішення, коли його розглядати”, - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що цей законопроект буде представлений міжнародним партнерам України.