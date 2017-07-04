Німеччина призначила консула у Чернівцях - посольство

Німеччина призначила почесного консула у Чернівцях. Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю посольства Німеччини в Україні.

Читайте такожКлімкін прокоментував обстріл консульства Польщі у Луцьку (фоторепортаж)"4 липня 2017 року у Міністерстві закордонних справ України Олександру Шлампу було видано екзекватуру – дозвіл на здійснення консульської діяльності у його консульському окрузі", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що поряд з уже діючими консулами у Львові, Одесі та Харкові Шламп стане четвертим німецьким консулом. Його консульський округ охоплює Хмельницьку, Івано-Франківську, Тернопільську, Вінницьку і Чернівецьку області.

Посол Німеччини Ернст Райхель зауважив, що Шламп зробив помітний внесок у розвиток німецько-українських відносин і передав йому свідоцтво про призначення.

"Як голова Товариства австрійсько-німецької культури у Чернівцях, як керуючий справами колись німецького спільного підприємства, як член президії Ради німців України, а також, не в останню чергу, як уроджений чернівчанин пан Шламп знає, як мало хто, багатогранність і багатошаровість німецької та німецькомовної історії і сьогодення Чернівців. Все це свідчить про те, що він створений для того, аби ще більше зміцнювати тісні зв'язки між Німеччиною та Україною", - заявив Райхель.