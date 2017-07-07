"Найтяжчий удар" по репутації Ради: Луценко анонсував показ викривального відео на засіданні Регламентного комітету

Сьогодні на засіданні Регламентного комітету Верховної Ради покажуть відео у справі народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата, яке стане "найтяжчим ударом" по репутації парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед початком засідання Регламентного комітету, який розглядає подання прокуратури на Розенблата, сказав генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Я думаю, що сьогоднішнє засідання буде найтяжчим з точки зору ставлення до окремих депутатів Верховної Ради", - сказав генпрокурор.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні демонструватиметься відео тривалістю близько 40 хвилин, в якому "побачимо, напевно, найцинічніші корупційні дії та золоті перли корупційного словника одного з народних депутатів".

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За словами Луценка, коли він вчора дивився це відео, усвідомив, що це буде "найтяжчим ударом по репутації Верховної Ради в цілому".

Генпрокурор висловив сподівання, що Регламентний комітет "згадає, що він створений не лише для захисту прав депутатів, але й для підтримання у депутатів відчуття обов'язку перед народом України".

Як сказав Луценко, він взяв сьогодні з собою текст присяги народного депутата, відповідно до якого депутати, зокрема Розенблат, зобов'язувався всіма своїми діями боронити суверенітет, незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу.

"Те, що буде продемонстровано сьогодні, є, напевно, найцинічнішим і відвертішим порушенням цієї присяги. Я слабо собі уявляю, як Розенблат збирається захищатися... Бо, мені здається, однієї серії, яку ми будемо демонструвати, буде достатньо для того, щоб скласти мандат і добровільно піти до суду", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та забезпечення роботи парламенту розглядає подання генерального прокурора України Юрія Луценка на народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата.