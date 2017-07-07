ГПУ проти Розенблата: подання розглядає Регламентний комітет (наживо)

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та забезпечення роботи парламенту розглядає подання генерального прокурора України Юрія Луценка на народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

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Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про подання про надання згоди на притягнення Розеблата до кримінальної відповідальності, надання згоди на його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту).

У засіданні також беруть участь Луценко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та сам Розенблат.

Трансляцію засідання веде "Цензор.NET".

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутатів Полякова і Розенблата.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

6 липня Регламентний комітет ВР назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова і вирішив спрямувати їх голові Верховної Ради Андрію Парубію.