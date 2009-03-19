Польський нафтогазовий концерн PGNiG змінює свої плани в Україні

Найбільший нафтогазовий концерн Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A (PGNiG) змінив свої інвестиційні плани в Україні - з порядку денного зборів акціонерів PGNiG, запланованого на 26 березня, виключено пункт про надання згоди на придбання акцій для збільшення статутного фонду ЗАТ «Девон» на 125,4 млн. грн.(56,4 млн. злотих), повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН заступник глави неурядової організації «Форум Інтеграція – Демократія - Європа» Петро АНДРУСЕЧКО.

На думку польського експерта, якщо ЗАТ «Девон» (засновник PGNiG - УНІАН) втратить право на подальшу розробку Сахалінського газоконденсатного родовища в Харківській області, конфлікт ускладнить україно-польську економічну співпрацю.

Зокрема, П.АНДРУСЕЧКО не виключає, що події з PGNiG в Україні «можуть негативно вплинуть на заявлену конструктивну позицію польського нафтогазового концерну щодо модернізації української ГТС».

«По суті, це дії проти PGNiG - польської державної компанії, яка багато років інвестує в Україну. У основі створення «Девону» - важлива для обох країн потреба диверсифікації джерел енергії. Нещодавно концерн офіційно заявив про зацікавленість планами України модернізувати газотранспортну систему. У найближчий понеділок у Брюсселі відбудеться конференція на цю тему, участь в якій візьмуть і представники PGNiG», - нагадав польський експерт.

Водночас П.АНДРУСЕЧКО підкреслив, що ситуація навколо «Девону» - не перший приклад проблем, з якими стикається польський бізнес в Україні.

«Ситуація навколо «Девону» - це чудовий привід для супротивників польсько-українського зближення напередодні реалізації головного загального проекту найближчих років - Євро-2012. За неофіційними даними, польська сторона за підтримки Посольства Республіки Польща в Києві вже вимагає пояснень. На 23-24 березня заплановано візит до Польщі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. І, швидше за все, польська урядова сторона торкнеться цього питання на переговорах з ТИМОШЕНКО», - вважає П.АНДРУСЕЧКО.

Нагадаємо, що конфлікт навколо ЗАТ «Девон» виник у зв`язку з судовою суперечкою про видачу ліцензії на геологічне вивчення Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища компанії «Полтавнафтогазгеологія» - дочірній компанії НАК «Надра України», у якої підписано угоду про спільну діяльність з «Девоном». Право на користування ліцензією на Сахалінське родовище намагається оспорити ЗАТ «Укрнафтобуріння», яке експерти ринку пов`язують з Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ - колишнім керівником Держкомітету з природних ресурсів і народним депутатом від СДПУ(о).

Довідка УНІАН

ЗАТ «Девон» зареєстровано 24 лютого 2000 р. Ініціаторами створення СП виступили Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.a. і НАК «Нафтогаз України». Статутний фонд товариства складає 11,1 млн. грн. Головою наглядової ради ЗАТ «Девон» з часу заснування компанії є перший прем`єр-міністр України Вітольд ФОКІН. Голова правління - Анджей ДИЗМАНЬСЬКИ.

Видобування природного газу СП почало в листопаді 2003 р. Об`єктом експлуатації є родовище газового конденсату «Сахалінське» в Краснокутському районі Харківської області. Експлуатація родовища здійснюється на підставі угоди про спільну діяльність і товариством «Полтавнафтогазгеологія», яке входить до структури НАК «Надра України».