Виконання "Мінська" може гарантуватися миротворцями ООН або поліцейською місією ЄС – Порошенко

Імплементація Мінських домовленостей може гарантуватися миротворцями під егідою ООН або ж поліцейською місією Європейського Союзу чи ОБСЄ на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції сьогодні в Києві.

«Ефективна солідарність та єдність європейська, трансатлантична, глобальна у форматі «Великої сімки» - це важливий інструмент для того, щоб повернути Росію до столу переговорів. Це перше. Друге: ми повинні мати узгоджену стратегію для негайного впровадження пакета Мінських домовленостей, включно з припиненням вогню, відведенням російських військ з української території та відведення російських систем залпового вогню, танків, озброєння, щоб вони були відведені на відстань і розпочався процес звільнення заручників», - сказав президент.

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Порошенко наголосив на необхідності забезпечення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у тому числі на кордоні між Україною і Росією.

«І бажано, щоб така імплементація гарантувалася або ж миротворцями під егідою ООН…, або ж роль також поліцейської місії Європейського союзу чи ОБСЄ», - сказав він.