Знищення парку імені Стуса - на совісті Черновецького?

Директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО заявляє, що саме команда Київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продала в столиці ділянку на проспекті Перемоги, 119 і видала дозвіл на вирубку близько сотні вікових дубів у парку імені Василя Стуса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Інституту міста».

Зокрема так О.СЕРГІЄНКО прокоментував інформацію Київської міської державної адміністрації про те, що дозвіл на будівництво торговельного центру в парку ім. Стуса дала Київрада ще за часів мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА у 2003 році. (УНІАН: 19 березня прес-служба КМДА повідомила, що у Святошинському районі, за адресою: проспект Перемоги, 119, розпочалося будівництво офісно-торговельно-розважального комплексу, яке було погоджене ще 14 лютого 2003 року рішенням Київської міської ради № 225-ПК2-2866. Того ж року, за часів перебування на посаді мера О.ОМЕЛЬЧЕНКА, ТОВ «Етрекс» було видано дозвіл на видалення зелених насаджень на цій ділянці.)

Як зазначає директор "Інституту міста", "рішення Київради №225-ПК2-2866, на яке посилається КМДА, відразу викликає підозри – така нумерація не використовується в діловодстві ради, і пошук його в базі даних Київської влади не дав результатів”.

Натомість, за словами О.СЕРГІЄНКА, “відшукалися два інші документи щодо цієї ділянки – рішення 2007 року про продаж, прийняте більшістю ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та… свіженький дозвіл на вирубку 2008 року, підписаний (першим заступником голови КМДА) Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ».

Так, О.СЕРГІЄНКО стверджує, що розпорядження КМДА №1122 від 7 серпня 2008 передбачає знищення 147 дерев, 100 кв. м порослі та 1540 кв. м газону, а його висвітлення в ЗМІ покладено на першого заступника мера Дениса БАССА. (УНІАН: На офіційному веб-порталі Київської міської влади у розділі “Розпорядження КМДА” відсутні тексти ряду розпоряджень за серпень 2008 року, зокрема, №№ 1118-1122, на які посилається О.СЕРГІЄНКО.)

При цьому О.СЕРГІЄНКО наголошує: «Якщо вірити обіцянкам Леоніда Михайловича (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО), розповсюдженим прес-службою КМДА, за кожне зрубане дерево компанія "Етрекс" має заплатити 75 тис. грн., разом - близько 11 млн. грн., тобто рівно стільки, скільки вона заплатила за саму ділянку. Мимоволі виникає підозра, чи не заплатила компанія за знесення дерев, а земля відійшла їй задарма?».

Експерт вказує, що вартість земельної ділянки площею 1,0846 га в рішенні Київради про продаж №811/1472 від 14 червня 2007 року визначено в сумі 10 млн. 949 тис. 840 грн.

Зазначаючи, що ця ділянка віднесена Генеральним планом Києва до зелених зон, О.СЕРГІЄНКО говорить, що ключове питання, на яке має дати відповідь прокуратура: “Чи є чинним рішення про надання саме цієї ділянки, якщо воно не опубліковано на офіційному сайті Київради?».

Як повідомляв УНІАН, до Генеральної прокуратури України з приводу знищення невідомими особами скверу імені Василя Стуса в Києві (проспект Перемоги, 119) звернувся заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО. При цьому М.ТОМЕНКО вказує, що сквер імені В.Стуса за ініціативою київської громадськості було створено два роки тому на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, і що нещодавно у ЗМІ вже розміщували інформацію про те, що з дозволу київської міської влади особи, які приватизували ділянку, мають намір побудувати на ній черговий розважальний комплекс, знищивши як молоді, так і багатолітні дерева, що ростуть на території скверу.