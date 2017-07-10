Розенблат прибув на засідання фракції БПП

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка (БПП) Борислав Розенблат прибув на засідання їхньої фракції.Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів щодо того, що його начебто хочуть виключити з фракції, він сказав: “Якщо виключать, то виключать, - це питання вже фракції. Я думаю, на те і є, як кажуть, воля депутатів, і це їхнє рішення”.

Читайте такожРозенблат незаконно прийняв присягу народного депутата - нардепДепутат вкотре заявив, що стосовно нього відбувається провокація. “Всі ці дії протягом року — це порушення прав людини... Будемо боротися за своє майбутнє, за своє ім’я”, - відзначив парламентар.

Розенблат також вкотре запевнив, що не збирається втікати за межі країни.

Початок засідання був намічений на 18.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що сьогодні на засіданні фракція обговорить питання зняття недоторканності з депутатів.

7 липня Регламентний комітет Верховної Ради визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання ГПУ на притягнення Розенблата до кримінальної відповідальності.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.