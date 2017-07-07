Розенблат стверджує, що не збирається тікати з України: Холодницький пропонує йому здати паспорти

Заступник генерального прокурора - голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький закликав народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата, якого підозрюють у хабарництві, добровільно здати паспорти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький сказав сьогодні на засіданні регламентного комітету Верховної Ради України після того, як Розенблат заявив, що не збирається нікуди тікати з України.

"Я щиро впевнений і спасибі за ваш жест доброї волі, ви публічно заявили, що ви готові нікуди не тікати. В мене поки що, просто, як у людини, прохання - здайте ваші паспорти", - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура продемонструвала Регламентному комітету більш 50 хвилин знятих прихованою камерою відео з ресторанів, в яких фігурує Розенблат і агент правоохоронців. У їхніх розмовах йдеться про внесення поправок до законопроектів.

Згідно з закадровим коментарем, агент передала Розенблату 10 тис. доларів, також нардеп вимагав подальшої виплати 25 тис. доларів нібито для стимулювання посадових осіб прокуратури і суду у справах з видобутку бурштину. Депутат також пропонував створити офшорну компанію в сфер видобутку бурштину, яку повинна була очолити його сестра.

На іншому відео він повідомляє про необхідність отримати ще 30 тис. доларів, зафіксовані моменти передачі коштів для парламентарія.

Згідно з матеріалами прокуратури, 7 травня агент передала депутату 24 тис. доларів, також Розенблату було передано 200 тис. доларів через охоронця.

В оперативному відео також зазначається, що була встановлена причетність депутата до незаконної видобутку та реалізації бурштину, а також впливу на місцеві виборчі процеси.