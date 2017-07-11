Омелян ініціює звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" через вихід Ryanair з України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у середу внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна. Про це міністр повідомив "Українській правді".

На запитання, чи ініціюватиме він зміну керівництва аеропорту "Бориспіль" через непідписання договору з лоукостером Ryanair, Омелян відповів: "Так, завтра внесу на Кабмін подання про його звільнення".

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Представники компанії пояснили своє рішення діями аеропорту "Бориспіль" і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

10 липня на сайті Ryanair зникла можливість придбати квитки на рейси в і з України. Це сталося після звинувачень голови аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на адресу ірландської компанії. Він заявляв, що Ryanair висунув "нездійсненні" й "ультимативні" вимоги державному аеропорту.

15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.