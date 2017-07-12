Посол розповів, коли Україна розпочне діалог із НАТО про приєднання до Плану дій щодо членства

Україна скоро розпочне діалог із НАТО з приводу отримання запрошення до Плану дій щодо членства (ПДЧ). Про це розповів новий глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, пише «Європейська правда».

При цьому Пристайко наголосив, що Київ не хоче надсилати звернення щодо приєднання до ПДЧ до того часу, коли альянс буде готовий задовольнити його.

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"Ми не хотіли б просити те, що союзники не можуть запропонувати. Але я, як посол, отримав завдання: ми маємо започаткувати діалог про те, яким чином спокійно і дипломатично Україна отримає запрошення до ПДЧ. Впевнений, він розпочнеться вже найближчим часом" - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Захід не готовий йти на силовий конфлікт з Росією задля того, щоб повернути Крим під контроль України. Про це заявив заступник голови Європарламенту, депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Александер Граф Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). Водночас політик підтвердив позицію західних країн щодо невизнання анексії Криму Росією, яка, за його словами, була "абсолютно й однозначно протизаконною".