ВР сьогодні розгляне зняття недоторканості, затримання та арешт Добкіна (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання щодо надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Михайла Добкіна (фракція “Опозиційний блок”).

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачений розгляд ряду законопроектів, які стосуються пенсійної реформи і підвищення пенсій.

Крім того, депутати планують розглянути в другому читанні законопроект про освіту.

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Також парламент має намір розглянути проект постанови про зміни в календарному плані, передбачивши продовження роботи шостої сесії ВР до вересня.

Очікуються також розгляд в другому читанні проекту закону про Конституційний суд України та розгляд змін до держбюджету на 2017 рік.