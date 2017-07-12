Добкін заявив, що голосуватиме у ВР за зняття з себе депутатської недоторканності

Народний депутат Михайло Добкін (фракція «Опозиційний блок») заявляє, що голосуватиме у Верховній Раді за зняття з себе депутатської недоторканності. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту і організації роботи парламенту.

Добкін підкреслив: «Для того, щоб ні у кого не було сумнівів, що я ховаюся за недоторканністю, я говорю всім присутнім і генеральному прокурору: я буду голосувати за зняття з себе депутатської недоторканності».

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Звертаючись до генерального прокурора Юрія Луценка, Добкін сказав: «Я як громадянин України підтримую Вас у Вашому прагненні навести порядок і подолати корупцію. Але тільки якщо Ви поборюєте корупцію, то поборюйте її, а чого Ви весь час в минуле лізете («Я как гражданин Украины поддерживаю Вас в Вашем стремлении навести порядок и побороть коррупцию. Но только если Вы борите коррупцию, то борите ее, а че Вы все время в прошлое лезете?)».

«Займайтеся сьогоденням. Вам підказати адреси, де корупція знаходиться? Я можу кілька кооперативів у Києві підказати, де Ви буваєте в гостях у людей, і нічого, вони існують, і у Вас немає до них претензій", - заявив Добкін.

Як повідомляв УНІАН, Регламентний комітет ВР розглядає подання прокуратури, яка вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.