Порошенко розповів, як планує повернути Донбас

13:45, 14 липня 2017
Політика
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 Порошенко також наголосив на необхідності сильної армії.

Петро Порошенко / фото REUTERS

Президент Петро Порошенко заявив, що планує повернути Донбас політико-дипломатичним шляхом. Про це він заявив під час візиту до Тернополя, повідомив прес-секретар Порошенка В’ячеслав Цеголко у Twitter.

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При цьому Порошенко все ж наголосив на необхідності сильної армії.

«Донбас ми повернемо політико-дипломатичним шляхом. Але мусимо мати сильну армію», - процитував Цеголко главу держави.

Як повідомляв УНІАН раніше, за стандартами НАТО у Збройних силах України (ЗСУ) підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів.

Також сказано, що у 2017 році за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено вже 297 інструкторів, а загалом з початку оборонної реформи – близько 1,2 тис. військовослужбовців-інструкторів, з них близько 600 – за участю іноземних інструкторів.

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Теги: #Донбас#Порошенко про Донбас#армія в Україні