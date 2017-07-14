Порошенко розповів, як планує повернути Донбас
Порошенко також наголосив на необхідності сильної армії.
Президент Петро Порошенко заявив, що планує повернути Донбас політико-дипломатичним шляхом. Про це він заявив під час візиту до Тернополя, повідомив прес-секретар Порошенка В’ячеслав Цеголко у Twitter.
Читайте такожПорошенко обговорив з керівництвом ЄС "план Маршалла" для України
При цьому Порошенко все ж наголосив на необхідності сильної армії.
«Донбас ми повернемо політико-дипломатичним шляхом. Але мусимо мати сильну армію», - процитував Цеголко главу держави.
Донбас ми повернемо політико-дипломатичним шляхом. Але мусимо мати сильну армію. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 14, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, за стандартами НАТО у Збройних силах України (ЗСУ) підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів.
Також сказано, що у 2017 році за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено вже 297 інструкторів, а загалом з початку оборонної реформи – близько 1,2 тис. військовослужбовців-інструкторів, з них близько 600 – за участю іноземних інструкторів.