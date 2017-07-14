Розенблат прибув на допит до НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат прибув на допит до Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив телеканал "112 Україна".

"Якщо скажуть здати паспорти - здам. Питань немає. Я можу робити все, що завгодно, але я законослухняна людина, яка впевнена на 100% у своїй правоті, тому я буду ходити на допити, відповідати на всі запитання і робитиму свою справу", - сказав він.

Читайте такожПарубій на засіданні Ради оголосив про виключення Розенблата з фракції БПП

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Борислава Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко в офіційному порядку вручив нардепам підозри і роз'яснив їх права.