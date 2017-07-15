Добкін заявляє, що не має 150 мільйонів для внесення застави

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявляє, що не має 150 млн грн для внесення застави у випадку винесення судом відповідного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав журналістам у Печерському райсуді Києва, який розглядає клопотання Генпрокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Прокурори просили суд призначити Добкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави у розмірі не менш як 150 млн грн.

«У мене немає 150 млн, щоб внести такий захід. Я вважаю, що такий захід не обґрунтований», - сказав він.

На думку Добкіна, справжня ціль і головна мета Генеральної прокуратури - позбавити його свободи.

Він також висловив думку, що справа проти нього є політичною.

У даний час суд пішов у кімнату для нарад.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.