Ющенко забув про доручення Черновецькому?

КМДА має оприлюднити антикризовий план дій, як це було передбачено на нараді у Президента. Про це заявив один із лідерів Блоку Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, відповідаючи на запитання журналістів щодо виконання керівництвом столиці приписів Президента, озвучених на нараді 4 березня.

«Березень – традиційний час показового загострення стосунків Президента з мером Києва. На нараді 4 березня Президент дав доручення Київській міській адміністрації впродовж 10 днів підготувати антикризовий план дій столиці. Сьогодні вже 24 березня, і таке враження, що і Президент, і Черновецький забули про будь-які доручення. І це незважаючи на грізну критику, що пролунала на адресу столичного мера з боку Секретаріату Президента і самого глави держави», - зазначив Дмитро Андрієвський.

На думку політика, Київ укотре опинився в ситуації дежа вю, або звичного весняного загострення. «Майже рік тому, 15 березня 2008 року, Президент вже застосовував по відношенню до Леоніда Черновецького особливо жорсткі дії, як то Указ про його тимчасове відсторонення на час проведення розслідування стосовно вчинених ним порушень. Главою слідчої комісії тоді був призначений віце-прем`єр Іван Васюник. Але результатів комісії Васюника та комісії віце-спікера Томенка, що діяла раніше, кияни так і не дочекалися», - зауважив депутат.

Дмитро Андрієвський наполягає на тому, щоб КМДА у найстисліші терміни оприлюднила антикризовий план дій, як це було передбачено на нараді у Президента 4 березня цього року.