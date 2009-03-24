Томенко: Київ приречений на ще одні дострокові вибори мера

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що Київ приречений на ще одні дострокові вибори міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер вважає, що останні події у Києві, зокрема майже одноголосна підтримка нереального бюджету та рішення про дозвіл на залучення кредиту у ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» під заставу адміністративних будівель, театрів тощо з одного боку та “наївні прохання «доброго» Президента та «чесної» прокуратури втрутитися в ситуацію з іншого, – є ознакою імпотенції українського політичного класу”.

«Якщо політичні партії, що активно працюють в Києві, сподіваються, що київська міська влада здатна підготувати антикризову програму, а Президент з прокуратурою навести порядок, то це політичний романтизм або неадекватність», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що за результатами його попередньої інформації про діяльність Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування діяльності київської міської влади навесні минулого року Верховна Рада ухвалила рішення провести позачергові вибори у столиці.

«Однак в результаті амбіцій і нарцисизму політиків на перевиборах відбулося те, що відбулося, - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також зауважив, що десятки звернень в прокуратуру і 52 томи матеріалів Тимчасової слідчої комісії, яку він очолював, нікому не потрібні. «Сьогодні єдиний, хто зацікавлений у відстороненні від влади команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - кияни, а не Президент, прокуратура чи фракції Київради», - наголошує він.

М.ТОМЕНКО переконаний, що ще одні дострокові вибори мера Києва - це єдиний еволюційний шлях виходу з кризи. “Якщо київська влада не буде змінена найближчим часом – варіанти розвитку подій важко передбачити», - вважає заступник голови ВР.