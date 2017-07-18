Україна очікує від ОБСЄ оцінки заяви бойовиків щодо "Малоросії"

Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що очікує від представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі в ТКГ, і зокрема від спеціального представника Мартіна Сайдіка, оцінки заяви бойовиків про намір створити "малоросію" замість незалежної Української держави. Про це Марчук сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Завтра з цього почнеться засідання. Не реагувати ми не можемо. Ми реагуємо, даємо їм оцінку, як кажуть, ставимо на місце, звертаємось до ОБСЄ, щоб ОБСЄ (зробило заяву з цього приводу -УНІАН)", - заявив він.

Читайте також"ЛНР" не в курсі створення "Малоросії": приєднуватися не збираються

Він додав, що завжди на засіданнях ТКГ представники ОБСЄ роблять офіційну кінцеву заяву, і зокрема її виголошує спецпредставник ОБСЄ Сайдік.

"Тобто для публіки - одне діло ми оцінюємо чи Росія. Це оцінюється по-різному, але коли робить заяву головний координатор ОБСЄ, то це вважається об'єктивна оцінка", - зауважив він.

Як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко запропонував «замість України» створити «перехідну державу «Малоросію». За словами Захарченка, «створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт в Донбасі».