Тимошенко та Луценка звинувачують у розгоні акції під Кабміном

Представники малого і середнього бізнесу та громадських організацій вимагають від Кабінету міністрів та правоохоронних органів пояснень щодо розгону акції 21 березня, яка відбувалась біля Будинку уряду.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив лідер Партії малого та середнього бізнесу Ярослав МІСЯЦЬ.

За його словами, акція тривала протягом місяця, і вимоги її учасників були суто економічними, зокрема, щодо звітування уряду про використання коштів, отриманих від Міжнародного валютного фонду, розробки плану відстрочки виплат за кредитами для малого та середнього бізнесу, введення мораторію на підвищення податків. “Люди не закликали до перевороту, до зміни влади, до якихось агресивних дій”, - підкреслив Я.МІСЯЦЬ.

Постраждалий під час розгрому наметового містечка учасників акції Василь ПАЛАГНЮК зазначив, що 21 березня о 7 годині ранку до містечка, встановленого навпроти Кабміну, “приїхав автобус без номерів, приїхали два “КамАЗи”. За його словами, жоден з тих, хто на них приїхав, не показав будь-яких документів. Я.МІСЯЦЬ додав, що деякі з чоловіків говорили, що вони нібито з правоохоронних органів, а деякі представлялися активістами громадської організації “Щит”. В.ПАЛАГНЮК зазначив, що прибулі почали трощити намети, майно, і закидали все це у вантажівки.

У свою чергу, представник громадської організації “Фронт змін” Сергій ТРЕПШИН наголосив, що влада “веде себе неадекватно, судячи з останніх подій”. За його словами, правоохоронні органи мають прозвітувати, які заходи вживаються у зв’язку з фактами порушень прав громадян на проведення мирної акції, учасники якої висували суто економічні вимоги.

Водночас представник громадської організації “Народна варта” Сергій ТІШИН зазначив, що влада, замість того, щоб “вислухати малий і середній бізнес”, його проблеми, пропозиції, “його просто розтоптала”. Він висловив здивування з приводу “бандитських методів”, які були застосовані до учасників акції.

Я.МІСЯЦЬ наголосив, що постраждалі учасники пікетування звернулися до правоохоронних органів з вимогами провести розслідування за фактами їх побиття. За його словами, громадські організації також готують відповідні звернення до керівництва країни, МВС та прокуратури з приводу цього інциденту. За даними Я.МІСЯЦЯ, нападники пошкодили майно на суму понад 100 тис. грн., яке було придбане за кошти підприємців.

Разом із тим Я.МІСЯЦЬ звинуватив у причетності до розгону акції “представників Кабінету міністрів України та її очільника прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО”, зауваживши, що підтвердити чи спростувати це мають правоохоронні органи. Учасники прес-конференції не навели аргументованих доказів цих звинувачень, лише Я.МІСЯЦЬ зазначив, що “оскільки така акція проходила біля Кабміну”, то це може свідчити, що “вона набридла” уряду, і тому її вирішили розігнати. За його словами, також до учасників акції з Будинку уряду “виходили офіційні особи і погрожували фізичною розправою”, але при цьому сказав, що не знає, хто вони, оскільки ті не представлялися.

Він також зауважив, що розгром наметового містечка відбувався в центрі Києва, біля будівлі, яка посилено охороняється, але міліція жодним чином не відреагувала, щоб захистити учасників акції, які мали дозвіл на її проведення.

Крім того, голова партії наголосив, що ні уряд, ні Ю.ТИМОШЕНКО жодного разу не відреагували на вимоги учасників акції, що тривала місяць.