У Раді зареєстрували законопроект про скасування депутатської недоторканності. Свої підписи під документом №6773 поставили 158 народних депутатів.

Тексту проекту закону про внесення відповідних змін до Конституції на сайті парламенту поки немає. Відповідно до Конституції України, ініціювати зміну в неї може або президент, або не менше 150 депутатів.

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У Раді вже є президентський законопроект (№1776) про скасування депутатської недоторканності, він також передбачає обмеження недоторканності суддів, передає LB.UA.

Але цей законопроект не може бути винесений на розгляд, оскільки виникла юридична колізія у зв'язку з тим, що питання про недоторканність суддів було розв'язане у ході судової реформи. Відповідно, виникла необхідність у новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.