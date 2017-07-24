Макрон прокоментував свої перші переговори в "нормандському форматі"

17:12, 24 липня 2017
Політика
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Макрон вперше взяв участь у перемовинах в рамках "нормандської четвірки".

Еммануель Макрон / REUTERS

Президент Франції Емануель Макрон назвав телефонні переговори лідерів країн в "нормандському форматі" діалогом для конкретних дій. Про це він повідомив у Twitter.

"Прямий діалог для конкретних дій. Динамічне підтвердження спільної роботи Берліна, Парижа, Москви та Києва щодо української кризи", - заявив Макрон.

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Як відомо, Макрон вперше взяв участь у перемовинах в рамках "нормандської четвірки" після обрання на посаду президента Франції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби глави української держави, за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".

Президент України Петро Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території.

Також президент України у черговий раз наголосив, що звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні усіх заручників, у тому числі тих, кого незаконно утримують на території Росії, зокрема Олега Сенцова і Романа Сущенка.

У Порошенка заявили, що Президент Франції Емануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема про створення так званої «Малоросії».

У прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки" знову назвав ініційовану Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

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Теги: #Еммануель Макрон#переговори нормандської четвірки