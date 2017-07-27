Скандального суддю-хабарника Швеця звільнили із посади через рік після викриття

Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення затриманого під час отримання хабаря судді Вищого господарського суду Віктора Швеця. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРП.

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Зазначається, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку Швеця Віктора Олександровича – з посади судді Вищого господарського суду України.

Як повідомляв УНІАН раніше, 25 березня 2016 року в СБУ заявили про затримання Швеця за хабарництво. Тоді було відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

За даними Служби безпеки України, суддя в одній з київських кав'ярень отримав 5 тис. доларів хабара. Загалом Швець вимагав від підприємця 10 тис. доларів за нестворення перешкод у здійсненні комерційної діяльності.

У листопаді минулого року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Вищого господарського суду України Віктора Швеця та його співучасника.