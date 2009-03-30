Гроші на пам'ятник Шевченку в Празі дав Бечварж

Швейцарська компанія Korlea Invest Holding AG (Шаффхаузен, Швейцарія), котрою володіє український бізнесмен Василь БЕЧВАРЖ, виділила 30 тис. дол. на будівництво пам`ятника Тарасу Шевченку в Празі (Чеська Республіка), де в 1876 році була опублікована перша повна збірка творів видатного українського поета "Кобзар".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зовнішніх комунікацій Korlea Invest Holding AG.

Згідно з повідомленням, кошти в листопаді 2008 року були передані громадській організації "Українська ініціатива в Чеській Республіці".

Нагадаємо, що відкриття пам`ятника Т.Шевченку в Празі відбулося 25 березня 2009 року. Участь в урочистому заході взяв Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який 24-25 березня 2009 року перебував у Чеській Республіці з державним візитом. Вартість спорудження і встановлення пам`ятника склала 57 тис. дол.

Korlea Invest Holding AG є керуючою компанією ряду енерготрейдерських компаній, які реалізовують українську електроенергію в країнах Східної Європи.