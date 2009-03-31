Ющенко наразився на невдоволені вигуки нардепів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за двопалатний парламент з одночасним зменшенням кількості народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Ці слова Президента були сприйняті невдоволеними вигуками народних депутатів.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на повному скасуванні депутатської недоторканності.

Президент висловився і щодо того, яким чином мають розподілятися повноваження між верхньою та нижньою палатами парламенту.

Так, верхня палата має формуватись шляхом виборів на мажоритарній основі і представляти регіони. Також щодо депутатів цієї палати має існувати віковий ценз.

Нижня палата має обиратись на пропорційній основі і до її повноважень має належати ухвалення законів, які потім розглядатиме верхня палата, а також - призначення уряду.

«Політична турбулентність має залишитись лише в нижній палаті», - сказав Президент.

“Показово, що більшість країн європейського континенту, які є унітарними, мають двопалатні парламенти (назву Чехію, Польщу, Францію). Державі потрібен парламент європейського зразка - Національні Збори України, що будуть поєднувати в собі і політичне, і територіальне представництво”, - наголосив глава держави. За його словами, “нижня палата - Палата депутатів - будучи обраною шляхом прямих виборів за пропорційною системою, є органом політичного представництва народу. Крім законодавчої функції, на нижню палату парламенту покладається відповідальність за формування уряду та контроль за його діяльністю”.

Висловився В.ЮЩЕНКО і щодо повноважень Президента, які мають бути після проведення конституційної реформи.

На думку глави держави, за Президентом має залишитись загальнонаціональний і прямий представницький мандат, тобто він має обиратись на прямих загальнонаціональних виборах.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Президент має бути гарантом державного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України.

«Завдання Президента при взаємодії з верхньою палатою гарантувати конституційну стабільність держави, визначати пріоритети державної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 15 квітня 2003 року лідер блоку "Наша Україна" В.ЮЩЕНКО розкритикував ідеї, висловлені у посланні Президента Леоніда КУЧМИ до Верховної Ради щодо політичної реформи. За словами В.ЮЩЕНКА, пропозиції Л.КУЧМИ щодо створення двопалатного парламенту, спроба внести зміни у Конституцію через референдум можуть відкинути Україну в демократичному розвитку. "Це пародія на демократію", - сказав тоді В.ЮЩЕНКО.