Київ наполягає на скасуванні указу Путіна про визнання документів "ДНР" і "ЛНР" – Оліфер

Українська сторона наполягає на денонсації указу президента РФ Володимира Путіна про визнання документів ОРДЛО і відмові від експропріації українських підприємств на Донбасі, а також на скасуванні псевдокордону та впровадження рублевої зони.

Про це у Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Ми наполягаємо на денонсації указу президента Росії про визнання документів, виданих нелегітимною владою ОРДЛО; відмові від експропріації українських підприємств в ОРДЛО, а також на скасуванні псевдокордону та впровадження рублевої зони», - повідомила вона за підсумками засідання ТКГ сьогодні в Мінську.

Читайте такожУкраїнська сторона у Мінську закликала Росію засудити заяву бойовиків про "Малоросію"

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що визнання «паспортів, виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінських угод, указ Путіна виданий з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.

В Європейському Союзі заявили, що не визнають документи, видані так званими «ЛНР» і «ДНР», і не пускатимуть їхніх власників до країн спільноти. В ЄС наголосили, що указ, підписаний Путіним, аж ніяк не відповідає духу Мінських домовленостей.