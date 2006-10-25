Блок Тимошенко вимагає відставки Кабміну

Блок Юлії Тимошенко вважає, що “повний і безумовний провал уряду на газових переговорах заслуговує негайної відставки Кабінету Міністрів України” і вимагає розгляду питання газової політики на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН прес-службою блоку.

У документі зазначається: “уряд ЯНУКОВИЧА заявив про нову ціну на російський газ (130 доларів за тисячу кубічних метрів) як про незаперечну і мало не остаточну перемогу української політики у світі. Результати переговорів ЯНУКОВИЧА з ФРАДКОВИМ подаються як сто перший подвиг Геракла, хоча ще всього рік тому Партія регіонів виступала проти ціни 95 доларів, вважаючи її руйнівною для економіки країни, та обіцяла після виборів скасувати цю ціну й повернутися до існуючих довгострокових міжурядових угод з Росією та Туркменістаном із забезпечення України природним газом”.

Автори заяви нагадують, “що ціна 95 доларів за тисячу кубометрів газу, яку свого часу привіз з Москви прем’єр Юрій ЄХАНУРОВ разом із "РосУкрЕнерго", була сприйнята українським політикумом та суспільством як державна зрада. Саме за контракти з "РосУкрЕнерго" та ціну 95 доларів уряд ЄХАНУРОВА було відправлено у відставку, за яку, між іншим, досить дружно проголосувала і фракція Партії регіонів. Сьогодні ж прем’єр ЯНУКОВИЧ намагається подати ціну в 130 доларів як свою особисту велику перемогу”.

З огляду на це, Блок Юлії Тимошенко заявляє, що “найбільшою помилкою енергетичної політики України за всі роки незалежності став відхід від довгострокових міжурядових угод про постачання газу до 2010 року та руйнування стабільної схеми, яка пов’язувала ціну за газ з платою за транзит. Це стало першим кроком до колапсу в сфері міждержавних стосунків між Україною та Російською Федерацією по всьому периметру «делікатних питань» між двома державами. На жаль, уряд ЯНУКОВИЧА сприйняв ці помилки, як керівництво до дії та примножив всі негативні результати”.

На переконання БЮТ, уряд В.ЯНУКОВИЧА “намагається маніпулювати фактами і видавати власний непрофесіоналізм та некомпетентність за тріумф”. Втім, нова цінова політика ЯНУКОВИЧА на енергетичному ринку призведе до нової хвилі зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, банкрутства родин та житлово-комунальних підприємств, банкрутства НАК "Нафтогаз України" та втрати державної власності на цей стратегічний об’єкт, суттєвого зниження прибутків промислових підприємств одночасно з падінням ВВП та повним розбалансуванням бюджету країни, прогнозує Блок Юлії Тимошенко.

“Ситуація, яка склалася з постачанням газу в Україну, використовується для побудови системи зовнішнього управління нашою країною. Ця ситуація стала можливою у результаті повернення до влади старих кланів на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ”, - йдеться в заяві.

Блок Юлії Тимошенко вважає, що “повний і безумовний провал уряду на газових переговорах заслуговує негайної відставки Кабінету Міністрів України, вже не кажучи про інші авантюри «команди професіоналів», на кшталт махінацій з ПДВ, відновлення тіньових вільних економічних зон, «кришування» “РосУкрЕнерго”, «монголо-татарської» кадрової політики та ін.

Як йдеться в заяві, Блок Юлії Тимошенко офіційно попереджує всіх чиновників, що мають відношення до газотранспортної системи, “припинити небезпечні і безвідповідальні розмови про можливість передачі української ГТС за борги чи створення якихось дивних консорціумів. Ми заявляємо: бодай один крок в напрямі втрати ГТС – основи українського енергетичного суверенітету - буде розцінено як державна зрада певних посадовців з відповідними наслідками”.

БЮТ звертається до Президента України і Ради національної безпеки та оборони України з вимогою терміново розглянути питання газової політики на засіданні РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Москві компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (Україна, Київ) підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки, згідно з яким, в 2007 році на адресу ЗАТ «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів.