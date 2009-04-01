"Заборона героїзації фашистських колабораціоністів" - це провокація

Депутати Івано-Франківської обласної ради глибоко обурені законопроектом представника Партії регіонів Вадима КОЛІСНИЧЕНКА «Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні обласної ради до Президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради, яке прийнято на сесії 31 березня. Депутати просять керівників держави і всі органи влади «звернути увагу на відверто провокаційний характер» цього законопроекту, розцінюють його як «спробу посіяти розбрат між різними регіонами України, дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію напередодні виборів».

«За назвою законопроекту, що мала б переслідувати благородну мету, «протягується» антиукраїнський за змістом і духом документ, який цинічно називається Законом України. – йдеться у зверненні. - Усі народи світу шанують борців за волю України та незалежність як героїв, і тільки в Україні проти патріотів спрямована каральна, репресивна система, новий поштовх якій намагається дати Вадим КОЛІСНИЧЕНКО».

Вони звертають увагу керівників держави на те, що депутат від Партії регіонів зараховує до фашистських колабораціоністів ОУН, Українську Повстанську Армію, «Поліська Січ» (УПА «Поліська Січ» Тараса Бульби Боровця (УГВР), Українский центральний комітет та інші організації, які, на його думку, є колабораціоністами.

За дії, які за особистим визначенням В.КОЛІСНИЧЕНКА названі «героїзацією, реабілітацією чи пропагандою» організацій, віднесених автором проекту до колабораціоністських, він «цілком у дусі неосталінізму» пропонує покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

«Підготовлений КОЛІСНІЧЕНКОМ проект закону є намаганням відродити репресивну машину комуно-фашистського зразка, яка знищила мільйони українців, згноїла у сибірах мільйони ні в чому не повинних дітей, жінок, чоловіків, і є спробою задушити процес національного відродження, відновити почуття страху, залякати людей, які зламали більшовицьку систему», - стверджують депутати облради. Законопроект вони сприймають як «замах на пам’ять земляків, завдяки героїзму яких стала можливою незалежність України». Депутати Івано-Франківської облради зобов’язались «довести це звернення до широкої громадськості та всіляко протидіяти намаганню відродити новітній сталінський терор в Україні».