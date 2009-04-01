Ющенко попросить Венеціанську комісію оцінити «його» Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує направити свій законопроект змін до Конституції України у Європейську комісію “За демократію через право” Ради Європи (Венеціанську комісію).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона повідомила, що при розробці внесеного вчора на розгляд парламенту проекту змін до Конституції враховувалась концепція змін до Основного Закону, напрацьована робочою групою Конституційної Ради, а також висновок Венеціанської комісії щодо цієї концепції.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що Секретаріат Президента також планує направити на висновок Венеціанської комісії підготовлений законопроект.

При цьому вона висловила сподівання, що Венеціанська комісія не висловить серйозних зауважень до цього проекту закону.

У свою чергу, заступник глави Секретаріату Ігор ПОПОВ зазначив, що планується широке громадське обговорення цього проекту в Україні.

З цією метою заступники керівника Секретаріату Президента планують здійснити регіональний тур, щоб поспілкуватись з громадськістю, розповісти про суть реформ і отримати від представників громадськості враження та пропозиції.

Також Секретаріат, за його словами, вітає наміри Партії регіонів створити у ВР Конституційну комісію і готовий взяти активну участь в її роботі.

«Проект ЮЩЕНКА – це не догма, це пропозиція Президента», - сказав І.ПОПОВ, додавши, що законопроект змін до Конституції має обговорюватись і доповнюватись.

Заступники глави Секретаріату Президента висловили сподівання, що в ході роботи над документом вдасться досягнути компромісу щодо його ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня В.ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.

Також він пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року, а парламентські - через шість місяців з дня набуття чинності нової Конституції.