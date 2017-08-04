Геращенко назвала три речі для підвищення відповідальності Верховної Ради

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала три речі, необхідні для підвищення відповідальності парламенту.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

На запитання про те, чи дозволить підвищення зарплат депутатам уникнути в парламенті домовленостей на кшталт "подати законопроект" або "подати поправку", Геращенко висловила думку, що для того, щоби підвищити відповідальність парламенту, необхідно зробити кілька речей.

"Перше – обмежити депутатську недоторканність. Ми маємо прийти до європейського знаменника. Є імунітет, який стосується політичної роботи – і все. Таке обмеження вимиє з політики бізнесменів, адже їм буде нецікаво залишатись у парламенті", - зазначила депутат.

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Крім того, вона заявила, що є прихильницею відкритих списків. "І я є прихильником на цьому етапі гендерних квот для однієї статі. У цьому парламенті присутні 12% жінок. Але наші європейські колеги думають, що їх 40%. Жінки такі активні і так добре працюють, що ніхто не вірить, що у нас жінок лише 12%. І їх має бути більше", - сказала Геращенко.

Вона підкреслила, що на держслужбі мають бути достойні зарплати, аби з держустанов "не вимивалися мізки". "Тому що, в основному, над законопроектами працюють помічники, юристи, експерти, які формують секретаріати. Вибачте, щоб тут залишалися професійні люди, вони мають отримувати гідну зарплату. Та й в політиків має бути якийсь європейський стандарт і рівень. Це – правильно", - вважає перший віце-спікер.

На думку Геращенко, це допоможе тому, аби в політиці залишалися "не лише бізнесмени і заробітчани".

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