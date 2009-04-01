Третину фракції БЮТ «підкосила» ностальгія за комсомолом (список)

26 червня відбудеться святкування з нагоди 90-річчя створення комсомолу України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосував 251 народний депутат з 431 зареєстрованих в сесійній залі Верховної Ради.

Постановою доручено Кабінету міністрів України здійснити необхідні заходи щодо відзначення 90-річчя створення комсомолу України, передбачивши проведення урочистих зборів представників організацій ветеранів комсомолу у Національному палаці мистецтв «Україна».

Також парламент рекомендував Державному комітету телебачення і радіомовлення України, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування сприяти організаціям ветеранів комсомолу у проведенні заходів, пов’язаних з відзначенням ювілею комсомолу України (ЛКСМУ) з метою посилення уваги до проблем молоді, її виховання, підвищення активності у вирішенні завдань, що стоять перед Україною.

Зрозуміло, що за такий законопроект проголосувала фракція КПУ у повному складі (27 мандатів). Напевно, виходячи із якихось високих державних міркувань річницю комсомолу вирішила святкувати й фракція Блоку Литвина – теж у повному складі (20 голосів). Навіть у регіоналів не було такої одностайності: вони дали 150 голосів із 175 наявних.

А от БЮТ зробив “сюрприз” своїм прихильникам: аж 53 депутати із 156-ти погодилися, що наразі країна не обійдеться без святкування річниці комсомолу.

Цікаво, що таке, м’яко кажучи, неоднозначне для БЮТ голосування очолив особисто лідер фракції Іван Кириленко.

До керманича, за даними офіційного сайту ВР, приєдналися: Олег Бабаєв, Микола Баграєв, Валерій Бабенко, Руслан Богдан, Антоніна Болюра, Олександр Буджерак, Андрій Веревський, Дмитро Ветвицький, Олег Гейман, Богдан Губський, Віталій Данілов, Олександр Дубовой, Костянтин Жеваго, Ігор Єресько, Руслан Зозуля, Володимир Іваненко, Валерій Камчатний, Валерій Кальченко, Микола Ковзель, Євген Константинов, Андрій Кожем’якін, Сергій Кошин, Валерій Крайній, Юрій Крук, Володимир Левцун, Олексій Логвиненко, Володимир Лемза, Руслан Лук’янчук, Уляна Мостіпан, Олег Маліч, Григорій Омельченко, Сергій Пашинський, Святослав Олійник, Сергій Осика, Вадим Петренко, Володимир Пилипенко, Юрій Прокопчук, Ігор Савченко, Олександр Рябека, Анатолій Семинога, Юрій Сербін, Іван Сідельник, Володимир Скубенко, Михайло Соколов, Олександр Сочка, Євген Сігал, Юрій Трегубов, Олександр Фельдман, Микола Трайдук, Євген Шаго, Еліна Шишкіна та Олександр Шепелев.

Задля повної картини додамо, що ностальгія за комсомолом підкосила й одного нунсівця: Віктор Шевчук теж натиснув “не на ту” кнопку.