Росія веде успішну політику з ізолювання України від НАТО - експерти

Те, що представників України не запросили на ювілейний саміт НАТО 3-4 квітня, свідчить про успішну політику Росії з ізолювання України від Північноатлантичного альянсу. В цьому одностайні українські експерти.

В тому, що українські дипломати не поїдуть на саміт до Баден-Бадена, Страсбургу і Келя, речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич не бачить приводу для хвилювання. «Цей саміт – родинна нарада з внутрішніх проблем альянсу. Україна не могла і не може бути туди запрошена». Натомість, представник групи стратегічних і безпекових студій Ярослав Матійчик вважає, що це - дипломатичний провал МЗС у відносинах з НАТО. Адже раніше альянс запевняв, що на ювілейному саміті остаточно розглянуть питання надання Україні ПДЧ.

Директор Інституту зовнішньої політики при МЗС України Григорій Перепелиця наголошує, на всіх попередніх самітах НАТО українська делегація була присутня. Він переконаний, що Київ не запросили саме через потужний вплив Росії на Німеччину та Францію, які прийматимуть саміт з нагоди 60-річчя заснування альянсу. Експерт наголошує, НАТО дало зрозуміти Україні, що зближення відкладається.

Тому, на думку Перепелиці, на жоден рядок про Україну у підсумковій резолюції альянсу годі й сподіватися. «Оскільки цей ювілейний саміт проходить у Німеччині і Франції та має підкреслити вагу цих країн у реформуванні альянсу, вони доклали певних зусиль, аби не бачити там України. За це руками Німеччини і Франції проголосувала Росія»,- додав Григорій Перепелиця.

Німецька хвиля