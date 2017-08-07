Міністр транспорту відсвяткував повернення "Укрзалізниці" в Туреччині - ЗМІ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян знаходиться на відпочинку в Туреччині. Про це повідомляє "Апостроф", відзначаючи, що відповідне фото є в розпорядженні видання.

Читайте такожСуд визнав незаконним виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури - Омелян

За даними журналістів, міністр зупинився в одному з найдорожчих готелів Бодрума - Luxbodrum*, де вартість ночі перевищує 30 тисяч гривень. Згідно з декларацією, заповненою міністром Володимиром Омеляном, його дохід за 2016 рік склав близько 290 тисяч гривень. З урахуванням вартості перельоту для нього та членів його родини, він витратив на відпочинок понад 500 тисяч гривень.

Перебуваючи на відпочинку, Володимир Омелян повідомив про перемогу над прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у суді. Як повідомила раніше Українська правда, суд першої інстанції скасував рішення про перепідпорядкування «Укрзалізниці».

«Після набрання законної сили судовим рішенням "Укрзалізниця" повернеться додому», - написав на своїй сторінці в соціальній мережі FaceBook Володимир Омелян.

18 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ «Укрзалізниця», згідно з яким Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ. У Кабінеті міністрів не збираються здаватися і вже підготували звернення в апеляційну інстанцію. Конфлікт між Гройсманом та міністром транспорту набирає обертів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що восени міністр транспорту Володимир Омелян і керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун покинуть свої пости. Нездатність до конструктивного діалогу і постійне протистояння з усіма, є основною претензією до Омеляна. Відсутність результатів роботи, провал реформ і висока конфліктність - причини, за якими не буде продовжуватися контракт з Балчуном. У цьому зв'язку відхід Омеляна буде послідовною дією, щоб не створювати ситуацію його перемоги в конфлікті навколо "Укрзалізниці". Вимушений захід з перепідпорядкування "Укрзалізниці" не дав результатів, а тільки посилив конфронтацію Омеляна з усіма.

"До керівництва галуззю повинні прийти нові люди, які не будуть займатися інтригами і самопіаром, а сконцентруються на відновленні зруйнованої інфраструктури та налагодженні нормальної роботи", - вважають в Кабміні.