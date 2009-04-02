Експерти кажуть, що Росія втрачає позиції в Україні, а ЄС – набуває

Експерти вважають, що українцям більше імпонує європейський спосіб життя, ніж інтеграція до Європейського Союзу. Таку думку вони висловили в експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна.

Як повідомили УНІАН в інституті, експертів попросили прокоментувати результати річної програми соціологічних досліджень під назвою «Проект країни», яка була презентована інститутом у березні 2009 року.

Зокрема, експерти прокоментували висновок річної програми Інституту Горшеніна, який засвідчує, що Україна зараз знаходиться на роздоріжжі між Заходом і Сходом. Громадяни ще не вирішили, яким курсом повинна іти Україна і хто має бути її стратегічним партнером – Захід або Росія. У висновку наголошується, що формування геополітичних симпатій українців відбувається зараз на тлі негативних економічних очікувань від Росії, які спонукають людей спрямувати погляди до ЄС. Таким чином, Росія повільно втрачає позиції в Україні, а ЄС – набуває.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ заявив, що зараз суспільні настрої “достатньо амбівалентні” і немає настроїв об’єднатися у певну нову якість ні з Євросоюзом, ні з Росією. «Є запит на стабільність, на мир, толерантність. Але що стосується орієнтації на певні стандарти життя – тут вибір на користь європейського способу, стиля і стандартів. Тому якби українських громадян питали, не «З ким ви хочете бути у гарних відносинах?», а - «Як ви хочете жити?», то переважна більшість звичайно говорила б про європейський вимір. Але це зовсім не відповідає політичному гаслу про вступ Української держави в Євросоюз. Тому ані Росія, ані Європа поки що українським суспільством не обираються в якості інтеграційного партнера», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що весь досвід останніх років говорить про відсутність якихось серйозних змін в суспільних настроях. «Більшість людей виступає за збереження української незалежності, й за, особливо, гарні стосунки з Росією. Але і за просування по шляху до європейського вибору: в сенсі високих стандартів життя, гарантій безпеки, гарантій прав і свобод. Ось той коридор визначення, який вже існує і якщо б була така політична сила, яка б у ньому рухалася, вона, теоретично, мала б можливість отримати більшість голосів на виборах», - заявив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

В свою чергу Експерт Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України Олександр ПАЛІЙ відзначив, що підтримка українцями вступу до ЄС завжди переважала п’ятдесят відсотків. І це стабільний результат, на думку експерта. «Але його не треба переоцінювати через те, що він має базування на симпатії до певного способу життя, а не до геополітичних чинників. Люди єдині в одному – вони підтримують незалежність України і у них це є ключове визнання. Тому говорити про симпатії до окремих країн не зовсім правильно, тому що ключовим для більшості громадян України є не якісь інтереси інших країн, а все-таки власний інтерес, на захист якого вони віддають відповідний мандат на виборах», - заявив О.ПАЛІЙ.

Народний депутат від фракції Партії Регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що європейський вибір для українців взагалі був абсолютною даністю, але раніше його ніхто не пробував напряму протиставляти Росії. «Є Росія, з якою ми дружимо, все прекрасно, але ми йдемо однозначно в Європу. І це задовольняло людей – західний вибір, який в принципі не вносить конфлікту на сході. Але за останні роки західний вектор в значній мірі дискредитований в суб’єктивному плані. Тобто нас вели в Європу, відверто кажучи, дебільними методами”, - зауважив Т.ЧОРНОВІЛ. Він зауважив, що це нас до Європи не наближало, а навпаки - викликало негативну реакцію.