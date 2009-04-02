Ситуація з одеським губернатором залишається "підвішеною"

В уряді України на сьогодні не бачать підстав для залучення до будь-якого виду відповідальності або звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Миколи СЕРДЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

Він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд заслухав звіт голови Держкомпідприємництва Олександри КУЖЕЛЬ за наслідками роботи комісії з перевірки фактів, висловлених у зверненні представників страйкуючих перевізників на трасі Київ-Одеса, що стосуються діяльності голови Одеської ОДА.

«Якихось конкретних фактів, які б свідчили про те, що голова облдержадміністрації щось робить не так, порушує закони, і того, що могло б бути підставою для розгляду питання про притягнення його до відповідальності, не пролунало», - сказав П.КРУПКО.

Водночас він повідомив, що за сьогоднішньою доповіддю О.КУЖЕЛЬ буде підготовлене окреме доручення прем`єр-міністра з урегулювання проблемних питань, які стали причиною звернення представників перевізників.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір направити Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ подання про звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації М.СЕРДЮКА.

Про це прем`єр повідомила на нараді в Кабінеті Міністрів з питань урегулювання проблем автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса, коментуючи заяву автоперевізників про незаконні дії голови Одеської ОДА. Водночас прем`єр-міністр наголосила, що в неї претензій до голови Одеської ОДА більше, аніж у автоперевізників.

Того ж дня голова Одеської обласної державної адміністрації М.СЕРДЮК зазначив, що «обласна влада зробила все, що від неї залежить, щоб допомогти водіям-дальнобійникам, і перехід на особи з боку прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО недоречний». На думку М.СЕРДЮКА, «тільки час розставить все по своїх місцях і покаже, хто мав рацію, а хто - ні».