Литвин знає, що той, хто встиг втекти від переможця виборів, - щасливий

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН політично зацікавлений у проведенні одночасних і президентських і парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час програми «Свобода на Інтері».

"Я скажу максимально об’єктивно: я політично зацікавлений в тому, щоб були одночасні президентські і парламентські вибори", - сказав він.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що людина, яка буде брати участь у президентських і парламентських виборах одночасно, буде підтягувати свою політичну силу. «А ті люди, які будуть іти з ним в команді, вони працюватимуть на свого кандидата в Президенти, і вийде пристойний результат", - додав голова ВР.

При цьому, за словами В.ЛИТИВИНА, це буде гарантією, що поразка на виборах не стане життєвою поразкою, бо «ти будеш мати місце у Верховній Раді України». «Ви ж прекрасно знаєте і це практика довела, що той, хто виграв вибори, зразу шукає ворогів. Той, хто встиг втекти на рік, - щасливий, але переживає за свою сім’ю», - сказав В.ЛИТВИН.