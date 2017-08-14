АП: повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР - провокація

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко вважає провокацією дані, викладені в публікації американського видання The New York Times про нібито причетність українського підприємства "Південмаш" до успішного запуску ракет КНДР.

Горковенко порівняв повідомлення у ЗМІ про те, що міжконтинентальні ракети Північної Кореї нібито мають українські комплектуючі зі скандалом навколо нібито постачання автоматизованих станцій радіотехнічної розвідки "Кольчуга" до Іраку у 2002 році.

«Тепер серйозно. Яким чином тихо і непомітно можна провести в КНДР величезний двигун для міжконтинентальної балістичної ракети та ще й куплений на чорному ринку? Уявіть! Базар! Щось на зразок "блошиного ринку". Йде міністр оборони КНДР і каже продавцю: "Загорніть мені, будь ласка, кілька ось цих двигунів". Двигуни "Сіменс" ось стільки слідів після себе залишили. Навіть верблюд чи корова, придбані на чорному ринку, і ті залишають слід. А тут ракети для міжконтинентальних балістичних ракет», - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

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Крім того, представник Адміністрації президента України констатував, що двигуни для балістичних ракет – це не продукт подвійного призначення. «Тобто, якщо двигун зроблений для бойової міжконтинентальної ракети, то він не може, наприклад, вивести на орбіту супутник. Навіть колеса, які усі круглі, не до всіх машин підходять», - пояснює він.

«Історія з двигунами з "Південмашу" нагадує провокацію на зразок продажу президентом Леонідом Кучмою радарної системи "Кольчуга". Теж говорили і писали багато, але фактів і досі немає», - резюмував Горковенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

У 2002 році США звинуватили Україну в продажу Іраку кількох радіолокаційних комплексів «Кольчуга». Довести факт продажу «Кольчуг» Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.