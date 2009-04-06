Позачергове засідання Верховної Ради закрили

14:48, 06 квітня 2009
Політика
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...слухали президента Європарламенту

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті відбулося позачергове засідання, оскільки на цьому тижні ВР не працює в пленарному режимі.

Депутати ухвалили низку законів, а також заслухали виступ президента Європарламенту Ганса-Герта ПОТЕРРІНГА.

Наступне пленарне засідання ВР відбудеться у вівторок, 14 квітня.

 

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