Позачергове засідання Верховної Ради закрили
14:48, 06 квітня 2009Політика
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...слухали президента Європарламенту
Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті відбулося позачергове засідання, оскільки на цьому тижні ВР не працює в пленарному режимі.
Депутати ухвалили низку законів, а також заслухали виступ президента Європарламенту Ганса-Герта ПОТЕРРІНГА.
Наступне пленарне засідання ВР відбудеться у вівторок, 14 квітня.
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