Комітет захисту журналістів закликав скасувати депортацію російської журналістки з України

Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликає владу України зняти "всі обмеження" із російської журналістки Тамари Нерсесьян, щоб вона могла продовжувати робити репортажі з України.

Про це йдеться у заяві Комітету захисту журналістів, оприлюдненій у вівторок, 15 серпня.

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"Ми закликаємо владу України дозволити Нерсесьян та всім журналістам вільно готувати репортажі з країни, незважаючи на їх країну походження чи редакційну політику їхніх працедавців. Заборона російських медіа в Україні не є ані демократичною, ані сприятливою для вирішення кризи між двома країнами", - сказала координатор "Комітету захисту журналістів" у Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня СБУ примусово повернула на територію РФ російську пропагандистку Тамару Нерсесьян і заборонила їй в'їзд в Україну на три роки.

У Міністерстві закордонних справ РФ висловили обурення депортацією Нерсесьян із України. МЗС РФ заявляє, що офіційний Київ продовжує політику "перешкоджання діяльності ЗМІ та методично поповнює список іноземних журналістів, яким заборонений в'їзд на територію України".